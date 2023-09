Le notizie più importanti di oggi 20 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 20 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Si torna in aula per il processo per direttissima a carico del 29enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari e lesioni nonché di calunnia per l’aggressione al comandante della Guardia di finanza di Cisterna a cui ha rotto il naso durante un controllo. Nel corso dell’udienza è stata ascoltata la vittima (qui il racconto di come è andata l’udienza).

- Si torna a parlare del sito dismesso della ex Svar a Latina dopo il rinvenimento questa mattina del corpo senza vita di un uomo: secondo le prime ipotesi la causa della morte potrebbe essere un’overdose. Episodi analoghi si sono verificati già in passato nell’area abbandonata.

- Ha picchiato moglie e figlia e le stava ancora maltrattando quando sono intervenuti i poliziotti dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato le due vittime in lacrime e lui completamente ubriaco: per questo un uomo di 47 anni è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’incendio che ha distrutto l’auto del sindaco di Lenola, Fernando Magnafico. L’episodio è accaduto la notte scorsa; al momento sembrano esserci pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo. In corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma.

- Si è avvalso della facoltà di non rispondere il professore di religione colpito da una nuova ordinanza cautelare agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino minore di 14 anni. L’uomo era già stato arrestato a luglio e posto ai domiciliari per violenza sessuale ai danni di un minore e tentata violenza nei confronti di altri tre, tutti studenti dell'istituto scolastico nel quale insegnava. Comparso in Tribunale per l’interrogatorio ha scelto di non rispondere alle domande del giudice.