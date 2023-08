Le notizie più importanti di oggi 21 agosto 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Divieto di balneazione in un tratto di spiaggia libera a Scauri di Minturno a seguito di uno “sversamento della rete fognaria gestita da Acqualatina Spa”. L’ordinanza del sindaco Stefanelli “a puro scopo precauzionale” e in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati dall’Arpa.

- Passo in avanti per il rientro nel nuovo Villaggio di accoglienza Al Karama da parte delle famiglie che dopo l’incendio al campo di via Monfalcone del 2 luglio dello scorso anno vivono all’ex Rossi Sud. Come annunciato dal Comune è stata aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di moduli abitativi prefabbricati da collocare nel nuovo villaggio, compresi gli arredi. Il valore totale del contratto d’appalto è di quasi 700mila euro.

- Sono in corso gli accertamenti della polizia dopo il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo in una baracca in via dei Ciliegi a Cisterna. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Informazioni utili sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte potrebbero arrivare dall’esame autoptico.

- Una nuova operazione antidroga nel sud pontino da parte dei carabinieri che hanno arrestato un uomo trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e crack. Tutto è stato sequestrato.