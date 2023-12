Le notizie più importanti di oggi 21 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- E’ stato assolto Franco Zampierollo, l’uomo chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale per avere ucciso il 14 maggio 2021 Enrico Tamburrino all'interno di una residenza per anziani dove erano entrambi degenti. Il processo si è infatti concluso con un non luogo a procedere per incapacità irreversibile a partecipare al procedimento. Oggi la sentenza.

- Cordoglio in tutta la comunità di Latina per la morte di don Dario Bottiglia che ha perso la vita in un incidente stradale in via del Saraceno. Lo scontro tra due auto non gli ha lasciato scampo: soccorso dai sanitari e portato all’ospedale Goretti in codice rosso è deceduto dopo l’arrivo presso il nosocomio. Domani i funerali a Terracina.

- Circonvenzione di incapace: questa l’accusa nei confronti di una donna di 57 anni, italiana, nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento che le vieta di avvicinarsi all'anziana affetta da demenza alla quale aveva cercato di sottrarre 60mila euro facendole firmare dei documenti per un bonifico bancario a suo nome. Interrogata dal giudice ha però raccontato una verità diversa.

- Sono stati intensificati i controlli contro i furti nelle abitazioni nel territorio pontino. Nel corso di un servizio ad Aprilia i carabinieri hanno fermato un furgone sospetto con a bordo due uomini; all’interno durante la perquisizione sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, un passamontagna e ricetrasmittenti. Inoltre il mezzo aveva targhe di un veicolo risultato rubato. Tutto è stato sequestrato e i due denunciati.

- Quella di Latina è la terza provincia nel Lazio per raccolta differenziata (al 60,9%) e conta 24 Comuni Ricicloni (con una differenziata che supera il 65%), pari a quasi il 73% del totale. Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo “Dossier Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio” di Legambiente. Tra i migliori comuni nel territorio pontino c’è Fondi dove la RD sfiora l’ 83%; promosse anche Norma con 82,17% e Spigno Saturnia con l'81,98% (qui tutti i dati del dossier).