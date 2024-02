Le notizie più importanti di oggi 21 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 21 febbraio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e il resto della provincia.

- In primo piano il nuovo sopralluogo nella villetta di Cisterna teatro della strage in cui sono morte Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato. Nell'abitazione della famiglia sono entrati il sostituto procuratore Valerio De Luca, gli investigatori della squadra mobile e i legali che assistono le due parti: gli avvocati dell'omicida Christian Sodano e il legale della famiglia Amato. Obiettivo: fare una ricognizione dei luoghi aperta anche alle parti coinvolte. Il pm si è riservato sulla possibilità di compiere ulteriori esami balistici sui colpi esplosi dal finanziere. Intanto domani, 22 febbraio, la città di Cisterna si ferma per l'addio alle due vittime.

- Un vasto incendio è divampato all'interno della ditta Stradaioli di Aprilia, che si trova a ridosso della Pontina. Il rogo ha interessato un forno per il bitume e ha provocato una colonna di fumo nero visibile anche a molta distanza. L'allarme è scattato alle 14. Non risultano persone coinvolte.

- Per l'omicidio del ladro in via Palermo, l'avvocato Palumbo, condannato a 11 anni, finisce in carcere. Dopo la condanna definitiva della Cassazione la procura generale aveva emesso un mandato di arresto che non è stato possibile eseguire perchè il professionista era ricoverato in ospedale. Ora il provvedimento è stato eseguito.

- Un caso che riguarda la città capoluogo: il progetto "A Gonfie Vele", che dovrebbe portare all'abbattimo dell'ex Icos e a una riqualificazione complessiva della zona vicina al quartiere Q4, è a rischio a causa di un ricorso al Tar. La tanto attesa firma all'Ater per l'assegnazione dei lavori e l'apertura del cantiere, prevista per domani, 22 febbraio, è stata rinviata (qui la notizia completa).

- Un caso di maltrattamenti arriva da Fondi. Un uomo di 50 anni ha cercato di sfondare la porta per entrare in casa della sua ex in piena notte ma è stato arrestato dalla polizia chiamata dalla donna che era barricata nell'abitazione.

- Blitz dei carabinieri all'interno di un'abitazione di Latina. I militari hanno scoperto una piantagione di marijuana, con 76 piante di canapa coltivate in serra. Due uomini di 35 anni sono stati arrestati in flagranza di reato. Trovati e sequestrati anche 200 grammi di marijuana.