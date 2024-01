Le notizie più importanti di oggi 21 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, domenica 21 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Sette i veicoli danneggiati sugli 11 presenti sulla nave passeggeri; nessuna conseguenza per i 37 passeggeri e per l’equipaggio, se non la tanta paura: questo un primo bilancio di quanto accaduto ieri sul traghetto per Ponza che ha rischiato di ribaltarsi a causa del maltempo nel corso della manovra di ormeggio nel porto. Quanto accaduto è stato ricostruito dalla guardia costiera mentre da Regione e Minsitero dei Trasporti annunciando “approfondimenti”.

- E’ rimasto ferito gravemente un uomo di 38 anni di Aprilia coinvolto in un incidente ad Ariccia. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri. Ma il 38enne è stato anche sanzionato perché trovato alla guida con la patente revocata.

- Continua a suscitare scalpore l’arresto di Eugenio Baioni: per il 52enne imprenditore e presidente del Terracina calcio è stata disposta la detenzione in carcere dopo quanto accaduto ieri in Tribunale a Latina in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto del giorno precedente. In questa occasione l’uomo si è scagliato contro due agenti e un medico del 118. In giornata sono arrivate anche le precisazioni del suo avvocato, mentre sul campo il Terracina ha centrato la vittoria sul Centro Sportivo Primavera.

- Sono state convocate per il 10 marzo le elezioni per sceglierei i 12 consiglieri provinciali a Latina. Il presidente Gerardo Stefanelli ha firmato il decreto che fissa la data e le modalità attraverso cui dovranno essere presentate le liste (qui tutte le informazioni sulle elezioni).

- Sono pronti a fermarsi di nuovo i trasporti: per mercoledì 24 gennaio è stato infatti proclamato un nuovo sciopero di 24 ore. Possibili disagi anche per i pendolari pontini. Sono a rischio anche le corse dei bus Cotral che comunque ha garantito il rispetto delle fasce di garanzia.