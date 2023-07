Le notizie più importanti di oggi 21 luglio 2023 a Latina e nel resto della provincia

La giornata di oggi, venerdì 21 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Un’altra tragedia sulle strade pontine: un 45enne ha perso la vita in un incidente autonomo a Minturno: l’uomo era alla guida della sua auto quando - forse a causa di un malore - il mezzo è andato fuori strada finendo contro un muro. Inutili i soccorsi per l'automobilista.

- Una coppia di ladri in trasferta è stata arrestata dalla polizia a Terracina. I due, in arrivo da Roma, sono stati bloccati dopo aver scippato un’anziana mentre era sola nella sua abitazione e proprio mentre erano pronti a rientrare in azione.

- Dopo le interruzioni idriche in diverse città della provincia che hanno lasciato senza acqua per ore centinaia di migliaia di cittadini, l’associazione Codici ha deciso di alzare l’attenzione su quanto accaduto negli ultimi giorni, e di scrivere al prefetto e al presidente della Provincia per chiedere la convocazione di un tavolo sull’emergenza.

- Secondo incendio in pochi giorni nel sito dismesso dell’ex Pozzi Ginori in via Piave a Latina. A fuoco sono andati ancora una volta i rifiuti che abbandonati da ignoti nel tempo si sono accumulati in quella che ormai è diventata una discarica abusiva. Indagano i carabinieri forestali