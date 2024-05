Le notizie più importanti di oggi 21 maggio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie più importanti di oggi? Il riepilogo di questo martedì 21 maggio attraverso i fatti e le storie più interessanti che riguardano Latina e la sua provincia.

- Svolta nelle indagini dei carabinieri sugli spari del 28 aprile scorso nel centro di Sezze quando un colpo di pistola fu esploso in seguito a una rissa ferendo per sbaglio una ragazza di 20 anni. E’ stato rintracciato e arrestato nel suo Paese di origine, in Romania, il 37enne considerato il responsabile e ricercato ormai da settimane.

- Fiumi di droga nel carcere di Velletri, da vendere ai detenuti assuntori. Sono 33 le persone arrestate nell'ambito di un'operazione dei carabinieri che ha toccato le province di Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Roma e Chieti. Lo stupefacente arrivava in pacchi di generi alimentari sottovuoto

- Non hanno potuto fare lezione i bambini della scuola primaria San Giovanni Bosco di via Polonia, dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo questa notte presa di mira dai vandali. I malviventi hanno fatto irruzione all'interno forzando uno degli ingressi e hanno devastato corridoi e aule del primo piano rendo inagibili le classi.

- E’ stato assolto per incapacità di intendere e volere l'imprenditore Eugenio Baioni, presidente del Terracina calcio protagonista di due episodi avvenuti a distanza di pochi giorno uno dall'altro a gennaio scorso. L'uomo era stato prima fermato in seguito alla denuncia di aggressione della compagna che era dovuta scappare di casa. Poi, il giorno successivo si era scagliato contro i due agenti di polizia in Tribunale.

- Si è concluso con due condanne il processo a due uomini, padre e figlio, accusati dell'aggressione e della rapina ai danni di un operaio. I fatti risalgono al 16 dicembre scorso a Sezze: il primo dovrà scontare 5 anni di carcere, il secondo 3 anni e quattro mesi.