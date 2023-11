Le notizie più importanti di oggi 21 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 21 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Aumentano gli incidenti sulle strade della provincia di Latina, come anche i decessi e i feriti. E’ quanto emerge dall’ultimo focus pubblicato dall’Istat che fa riferimento all’anno passato. Nel 2022 ci sono stati nel territorio pontino 1.744 sinistri (con un +15,3% rispetto al 2021) che hanno causato la morte di 56 persone (3 in più rispetto a 12 mesi prima) e oltre 2.500 feriti. Dal report emerge anche che la Pontina e l’Appia restano le strade più pericolose nel Lazio (tutti i particolari sull’indagine).

- Una maxi frode da parte di una società di capitali che opera nel settore della macellazione e nel commercio all'ingrosso di carni con oltre 16 milioni di euro sottratti al fisco: questa la scoperta fatta dalla guardia di finanza che, nell’ambito di quella che è stata denominata l'operazione “Black Angus”, ha dato esecuzione a un sequestro disposto dal gip di Latina.

- Una notizia di giudiziaria: il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari a carico di Liliane Murekatete, Marie Terese Mukamitsindo e Michel Rukundo, coinvolti nell'inchiesta sui fondi pubblici per la coop Karibu e il consorzio Aid. I magistrati della libertà hanno sciolto la riserva confermando gli arresti domiciliari per le prime due e l'obbligo di dimora per il terzo.

- Licenziata al suo rientro dalle ferie matrimoniali ha impugnato il provvedimento e il giudice del lavoro le ha dato ragione confermando anche in sede di opposizione da parte dell'azienda la discriminazione di genere: la vicenda, che ha visto protagonista una dipendente di un’azienda metalmeccanica di Latina, è iniziata nel 2019 e si è conclusa ora con l'annullamento dello stesso provvedimento (qui i dettagli sulla notizia).