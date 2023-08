Le notizie più importanti di oggi 22 agosto 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 22 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Impegno straordinario dei vigili del fuoco per fronteggiare anche nella provincia pontina il triste fenomeno degli incendi estivi. Diversi sono stati i fronti su cui sono dovuti intervenire, soprattutto nel sud pontino, tra Forma, Itri e Lenola. In tre diversi roghi sono andati in fiamme oltre 50 ettari tra macchia mediterranea, boschi e arbusti (qui il bilancio di una giornata di lavoro).

- E’ un uomo originario di Formia la vittima di un incidente che si è verificato sulla Domiziana a Cellole, nel casertano. Il 75enne, secondo una prima ricostruzione, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Inutili i soccorsi; la dinamica al vaglio dei carabinieri.

- Caro carburante: è stata presentata anche alla Procura di Latina la denuncia di Codacons contro il Ministero dell’Economia per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati dalla vendita di carburante solo nell’ultima settimana, e anche contro le pompe e i grossisti che nel corso di queste settimane hanno “speculato sulle vacanze degli italiani”.

- E’ pronto a presentare una denuncia attraverso un legale il comitato Giovenco–Campiglioni di Itri per richiedere l’attuazione di un piano di intervento di messa in sicurezza dell’area travolta dall’alluvione nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2021. “A distanza di due anni nulla è stato fatto” dichiarano dal comitato.