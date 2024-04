Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il racconto di questo lunedì 22 aprile attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Era a passeggio in pieno centro a Napoli con oltre un chilo di marijuana. Un giovane pontino è stato arrestato nel fine settimana appena trascorso in un'operazione condotta dagli agenti della squadra mobile del capoluogo campano. Il ragazzo, di 27 anni, è originario di Formia ed è stato controllato mentre percorreva a piedi via San Giacomo, a due passi dal Municipio.

- Una rapina in casa nel cuore della notte, con la proprietaria, una donna di 80 anni, svegliata da due individui incappucciati con cui si è trovata faccia a faccia. E' accaduto nel comune di Spigno Saturnia. I due malviventi le hanno intimato di non opporre resistenza e l'hanno costretta a consegnare denaro e gioielli. Poi sono fuggiti con l'auto della vittima, ritrovata poco dopo dai carabinieri (qui la notizia completa).

- Operazione di sgombero questa mattina, da parte dei carabinieri e dell'Ater, di un alloggio popolare in via Londra che era la dimora della famiglia De Rosa, ripetutamente al centro delle cronache cittadine per l'attività di spaccio.

- Nuova udienza davanti alla Corte di assise di Latina del processo a carico di una donna di 61 anni, di origine polacca, accusata di omicidio con dolo eventuale e maltrattamenti nei confronti del marito, deceduto nel 2019 per un tumore in fase terminale per il quale non era stato adeguatamente curato. Una morte che la Procura addebita proprio alla donna che avrebbe nascosto al marito la gravità delle sue condizioni di salute non facendolo sottoporre ad alcun accertamento se non quando ormai era troppo tardi (qui la notizia completa).

- Nuovi controlli Alto impatto a Latina. Il bilancio dell'attività condotta dall'Arma dei carabinieri conta diverse denunce. Fra queste, quella a carico di una donna, amministratrice di una società di ristorazione. Nell'attività i militari hanno trovato tre lavoratori in nero e rilevato la mancanza del documento di valutazione dei rischi. Scattata una maxi sanzione da 18mila euro.

- Alla Giornata mondiale della Terra Latina risponde presente. Le diverse iniziative promosse da Plastic Free sul territorio pontino, che hanno toccato diversi centri del territorio, hanno consentito di ripulire strade, spiagge e quartieri, con quasi una tonnellata di rifiuti raccolta.