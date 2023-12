Le notizie più importanti di oggi 22 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, venerdì 22 dicembre, raccontata attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Intensificati in tutta Italia i controlli dei carabinieri per la Tutela della salute in vista delle festività natalizie. Le verifiche hanno riguardato in particolare prodotti dolciari tipici, nelle fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia al livello artigianale che industriale. In provincia di Latina 25 le attività ispezionate, di cui 12 risultate non conformi. Rilevate carenze igienico sanitarie e trovati alimenti privi di tracciabilità. Sanzioni per oltre 15mila euro. Chiuso un panificio a Terracina e un laboratorio dolciario a Latina.

- Ancora controlli e sequestri per la salute dei cittadini in vista delle festività del Natale. La guardia di finanza di Latina ha sequestrato 315 chili di fuochi e articoli pirotecnici non conformi, abusivi e ritenuti pericolosi, conservati sul retro di un capannone e pronti per la vendita. Una persona di origine campana risulta indagata. Sotto sequestro prevalentemente manufatti artigianali senza etichettatura, come bombe carta sotto forma di “cipolle” e “candelotti”ecolpi di batterie di lanci con apertura aerea.

- Una notizia di cronaca giudiziaria: ha scelto di patteggiare la pena ed è stata condannata a due anni e quattro mesi per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna di 57 anni di Latina, arrestata nel gennaio scorso al termine di un'indagine condotta dai carabinieri. L'attività investigativa era scaturita dagli accertamenti relativi all'omicidio di Erik D'Azienzo.

- A Latina verifiche straordinarie nei quartieri Q4 e Q5. i carabinieri, con l'ausilio del Nas, hanno ispezionato tre attività di alimentari e sottoposto a sequestro 120 chili di prodotti gastronomici e dolciari risultati privi di documenti sulla tracciabilità.

- Latina candidata a Capitale della cultura 2026. Dopo i complimenti e gli elogi di Giorgia Meloni, in occasione del 91° compleanno della città, il sindaco di Rimini non ci sta e scrive alla presidente del Consiglio: "Mi permetta di chiederLe: è un messaggio oggettivo e neutro a esaltare il valore di tutta la provincia italiana autentica spina dorsale del Paese oppure si tratta di un endoserment sotto mentite spoglie?".