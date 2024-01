Le notizie più importanti di oggi 22 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo di questo lunedì 22 gennaio attraverso il racconto dei fatti e delle notizie più importanti di Latina e dell'intera provincia pontina.

- Tiene banco l'incidente al traghetto Quirino che, nella giornata di sabato, ha avuto difficoltà nelle manovre di attracco al porto di Ponza. Le ispezioni disposte sulla nave dalla capitaneria di porto di Gaeta, concentrate soprattutto sul piano delle misure di sicurezza, hanno consentito di rilevare diverse criticità che hanno portato al fermo della motonave.

- A Latina il dramma di Ilenia Salaro, la donna di 35 anni deceduta dopo tre ricoveri. Durante le festività del Natale aveva contratto il Covid e da quel momento è iniziato il suo calvario a causa di complicazioni e di una paralisi agli arti inferiori. La donna era stata inizialmente ricoverata al Goretti di Latina per poi essere trasferita a Tor Vergata dove era stata sottoposta a un intervento al cuore. Infine al San Camillo di Roma. La famiglia ha presentato un esposto in procura e sul caso è stato aperto un fasciolo di indagine per ricostruire cosa sia accaduto.

- Sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di incendio doloso i quattro inquilini dell'appartamento di via Bixio in cui nei giorni scorsi è divampato un violento incendio che ha reso inagiibile l'abitazione. Come era emerso sin dall'inizio, e come confermato dai successivi sopralluoghi, le fiamme si sono scatenate a causa delle numerose candele accese per illuminare l'appartamento, perché la corrente era stata staccata. Denunciati tre cittadini bengalesi e un cittadino cinese.

- Nonnismo alla scuola di volo di Latina: Giulia Schiff, all’epoca dei fatti allieva pilota al 70esimo Stormo, "era depressa per quanto le accadeva in Aeronautica". Nel processo per violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate a otto sergenti, spazio alla relazione della psicologa che ha ripercorso i suoi incontri con l'allieva pilota ritenendo attendibile il suo racconto (qui la notizia completa).

- Condannato un 31enne di Latina che lo scorso agosto aveva rapinato un negozio cinese in pieno centro. L'uomo era stato bloccato mentre fuggiva a piedi. E' comparso oggi in tribunale. per il processo celebrato con rito abbreviato, al termine del quale è stato condannato a cinque anni di reclusione (qui la notizia completa).

- Aule universitarie nella ex falegnameria di Latina. E' stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale la convenzione che consente all’università La Sapienza di realizzare aule per attività didattiche e di ricerca della facoltà di Medicina nello stabile dell’ex falegnameria di viale XVII Dicembre.