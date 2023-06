Le notizie più importanti di oggi 22 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 22 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Si è concluso con una condanna e un'assoluzione il processo a carico di madre e figlia accusate di avere commissionato l'incendio dello stabilimento Duna 31.5 di Sabaudia. La sentenza nel tardo pomeriggio: il giudice ha condannato Mirella D'Indio a 2 anni e otto mesi di reclusione riconoscendola colpevole di incendio doloso e assolto invece la figlia Tatiana Rizzi dalla stessa accusa.

- E’ stato accerchiato e poi picchiato da un gruppo di cinque ragazzi che volevano rapinarlo: è accaduto nella zona delle autolinee a Latina. La vittima dopo essere stata avvicinata dal branco è stata colpita con calci e pugni, ma i cinque malviventi sono stati costretti poi a fuggire a mani vuote a causa dell’intervento di alcune persone. Uno di loro è stato subito rintracciato dalla polizia e arrestato.

- Un giovane di 23 anni originario del Gambia è stato riconosciuto colpevole di lesioni aggravate e condannato a tre anni e sei mesi di carcere per aver accoltellato un altro ragazzo all’interno del centro di accoglienza di Borgo Podgora. Questa la sentenza emessa oggi in Tribunale a Latina.

- Sono in corso le indagini su quanto accaduto alcune notti fa in una casa per le vacanze a Sperlonga presa di mira dai ladri. Momenti di paura sono stati vissuti da due fratelli che erano all’interno quando i malviventi hanno fatto incursione nell'abitazione e che sono riusciti a barricarsi in una stanza allertando i militari. E’ caccia ai banditi in fuga con un bottino da 1.500 euro tra denaro e gioielli.

- Celebrazioni a Latina per i 249 anni della Guardia di Finanza. La cerimonia nel piazzale del comando provinciale alla presenza anche de prefetto Maurizio Falco, del comandante regionale Lazio, il generale di divisione Virgilio Pomponi, e delle autorità politiche, civili e militari del territorio pontino. Durante l’evento premiati anche i militari che si sono distinti.