Le notizie più importanti di oggi 22 luglio 2023 a Latina e nel resto della provincia

La giornata di oggi, sabato 22 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Pusher in manette: un 55enne è stato arrestato a Gaeta dagli agenti del Commissariato. In casa aveva un chilo di cocaina e un chilo di marijuana destinate alla movida del litorale.

- Furto di mezzi pesanti: la Polizia ha recuperato alle porte di Sabaudia, nascosti in un bosco, alcuni complessi veicolari, muniti di targhe false e risultati rubati a due ditte che si occupano di opere edili.

- La morte di Dafni Scotese: cordoglio a Minturno e Scauri per la scomparsa del 45enne videomaker deceduto venerdì in un incidente stradale in via Sebastiani.

- Sanità al collasso: il sindaco di Formia ha scritto una lettera al presidente della Regione Rocca e al primo cittadino di Latina Celentano chiedendo un incontro urgente.