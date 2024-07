Le notizie più importanti di oggi 22 luglio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di questo lunedì 22 luglio attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Morte di Satnam Singh: saranno Uila Uil e la Fai Cisl di Latina a farsi carico del costo dei biglietti aerei per consentire alla famiglia del bracciante morto lo scorso 19 giugno di raggiungere l'Italia per l’ultimo saluto al 31enne e per ottenere giustizia rispetto alla sua morte. Questa la decisione comunicata oggi dai sindacati.

- La crisi del settore abbigliamento colpisce anche una delle catene di negozi più importanti e conosciute di Latina, Sport 85 che ha preannunciato nei giorni scorsi con una lettera inviata alle organizzazioni sindacali una riduzione di personale di 65 dipendenti e la chiusura del punto vendita nel centro commerciale Parco 51 di Pomezia. Oggi l'assemblea dei sindacati (qui i particolari).

- Paura a Sperlonga dove due fratelli di 15 e 12 anni sono rimasti coinvolti in un incidente in mare. Soccorsi sono stati portati in eliambulanza in due ospedali della Capitale.

- Con l’arrivo dell’estate sono stati intensificati i controlli dei carabinieri a Ponza. L’ultimo servizio ha interessato i ristoranti dell’isola: uno in particolare si è visto elevare una maxi multa per aver impiegato un lavoratore in nero. L'imprenditore è stato anche denunciato per aver installato videosorveglianza “da cui derivava anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori dipendenti in assenza di titolo autorizzativo”. A Formia chiuso invece un chiosco abusivo gestito da un’associazione sportiva dilettantistica.

- Verifiche sono state effettuate nelle acque del litorale del sud pontino dopo le numerose segnalazioni per la presenza di schiuma in mare. L’area interessata è quella tra San Felice Circeo e Minturno. Le analisi sono state effettuate dall’Arpa Lazio e ad aggiornare sui risultati è stato il Comune di Gaeta (qui i particolari sui risultati).