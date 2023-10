Le notizie più importanti di oggi 22 ottobre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, domenica 22 ottobre, raccontata attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Stretta sulla movida a Latina e nella provincia pontina: quello che sta per chiudersi è stato un altro fine settimana di controlli da parte dei carabinieri. Nel capoluogo i servizi hanno riguardato il centro città e le zone maggiormente frequentate dai giovani, e un locale è stato sanzionato. Un servizio analogo effettuato anche dai militari della Compagnia di Formia nel sud pontino.

- E’ stato arrestato di nuovo, ma questa volta per evasione, uno dei ragazzi protagonisti della notte di pura follia di oltre un mese e mezzo fa tra Terracina e il Circeo: quel 7 settembre insieme ad alcuni amici, per divertimento, avevano esploso dei colpi con un fucile a piombini in strada contro i passanti, ferendo sette persone. Ristretto ai domiciliari, il giovane è stato trovato dai carabinieri mentre portava a spasso il cane.

- Controlli della polizia stradale nel fine settimana nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. L’attenzione è stata rivolta soprattutto a contrastare il pericoloso fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e droghe: sono state sei le patenti ritirate (qui il bilancio di tutti i controlli)

- Un uomo di 58 anni è stato denunciato a Formia perché considerato l’autore di un furto messo a segno a Sessa Aurunca. Il colpo risale al 6 ottobre scorso quando nel comune del casertano fu rubata un’auto rinvenuta poi nella zona di Vindicio. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il 58enne.

- Una delegazione pontina, guidata dal senatore Nicola Calandrini e di cui faceva parte anche la sindaca di Latina Matilde Celentano, ha partecipato oggi al teatro Branaccio a Roma alla manifestazione "L'Italia vincente - Un anno di risultati” organizzata da Fratelli d’Italia per il primo anniversario della nascita del Governo guidato da Giorgia Meloni.