Le notizie più importanti di oggi 23 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 23 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- In totale 80 anni di carcere ai 19 imputati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona: questa la sentenza di secondo grado per l'operazione della Squadra mobile “Scarface” che a ottobre 2021 aveva portato all’arresto di numerosi componenti del clan Di Silvio.

- Misura della sorveglianza speciale per il 29enne Cesare De Rosa, coinvolto in numerose indagini in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri; è considerato un soggetto pericoloso "che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”. Stesso provvedimento anche per Adriano Sarrubbi, 28enne di Latina, condannato in primo grado a scontare 5 anni e 10 mesi perché coinvolto nell'operazione dei carabinieri scaturita dall'indagine I Pubblicani.

- Un bimbo di appena sette mesi è morto per una meningite. Una tragedia che ha capito una famiglia di Latina. Il decesso all’ospedale Bambino Gesù di Roma; qui il piccolo era stato trasferito dopo un primo ricovero al Goretti dove i genitori lo avevano portato perché aveva la febbre alta.

- Arriva da Terracina l’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia: dopo mesi di minacce e aggressioni, anche davanti alla figlia, per un 33enne è scattato l’allontanamento dalla casa familiare, con l'applicazione del braccialetto elettronico e l'obbligo di non avvicinarsi alla ex compagna. A denunciare tutto è stata la donna che si è rivolta alla polizia.

- E' stato condannato a 5 anni e un mese per estorsione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’uomo che, secondo l’accusa, il 9 maggio 2022 avrebbe sequestrato ad Aprilia e tenuto in ostaggio per oltre cinque ore un imprenditore, poi deceduto, picchiandolo e inviando messaggi ai responsabili della sua azienda per chiedere denaro in cambio del suo rilascio. All’origine del gesto il mancato pagamento da parte della vittima di alcuni lavori di ristrutturazione di un villino affidati all’imputato, titolare di una ditta edile.

- A giorni dal sequestro del nuovo centro commerciale sorto in via del Lido a parlare è stata oggi la sindaca Matilde Celentano. intervenuta con una lunga nota in cui ha sottolineato come in città sia “giunto il momento di ristabilire il corretto ordine delle cose in materia urbanistica, commerciale e di gestione amministrativa in generale”. Sono per questo in programma una serie di incontri, tra gli altri, con gli assessori all’urbanistica e alle attività produttive del Comune di Latina.