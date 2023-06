Le notizie più importanti di oggi 23 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 23 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- La notizia di giornata è la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Latina. Il titolare del Viminale ha presenziato prima al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Latina Maurizio Falco, poi ha visitato un immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alla polizia in via Gran Sasso d’Italia, e infine ha inaugurato la sede del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri in corso della Repubblica.

- Altra tragedia sulle strade della provincia: in un incidente sulla Migliara 47 a Sabaudia ha perso la vita un uomo di 38 anni di origini indiane che era in sella a uno scooter. Il mezzo a due ruote si è scontrato con una vettura e purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

- Sei rinvii a giudizio e un'archiviazione: questa la richiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza nell’ambito del processo “Scarabeo” figlio dell’omonima inchiesta che aveva coinvolto anche alcuni dipendenti della Procura di Latina. Si tratta della tranche dell’inchiesta relativa a coloro che erano stati indagati a piede libero senza essere sottoposti a misure restrittive, chiamati a rispondere a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione quali l’abuso d’ufficio, la rivelazione di segreto d'ufficio e il favoreggiamento.

- E’ stato interrogato il giovane di 18 anni arrestato nei giorni scorsi dalla polizia e accusato di aver aggredito e picchiato un coetaneo per rapinarlo insieme ad altri quattro ragazzi. Diversa, rispetto a quella rilasciata dalla vittima, la sua versione fornita al giudice.

- Due infermieri del pronto soccorso del Goretti Latina sono stati aggrediti da un paziente. Un episodio che fa tornare alla ribalta il tema della sicurezza all’interno degli ospedali della provincia, sopratutto per gli operatori sanitari.