Le notizie più importanti di oggi 23 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di questa domenica 23 giugno attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Attraverso le immagini e le voci abbiamo raccontato la manifestazione che la Cgil ha organizzato a Latina dopo la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato in strada dal suo datore di lavoro dopo che aveva perso un braccio in un incidente nell’azienda agricola. Da piazza della Libertà è partito il grido non solo per chiedere giustizia per Satnam, ma anche per dire basta al caporalato e allo sfruttamento nelle campagne, e non solo.

- E proprio mentre era in corso la grande manifestazione a Latina è stata diffusa dal tg di La7, in esclusiva, la notizia che riguarda Renzo Lovato, padre di Antonello indagato per la morte di Satnam Singh; l'uomo risulta già coinvolto in un'indagine sul caporalato che risale al periodo compreso tra la fine del 2019 e il 2020.

- Intanto in un altro grave incidente sul lavoro ha perso la vita un giovane di 29 anni. E’ accaduto al confine tra i territori di Aprilia e Lanuvio: qui Valerio Salvatore è morto dopo che il tetto del capannone su cui stava facendo degli interventi è ceduto, facendo un volo di una decina di metri. E’ la quarta vittima del lavoro questa settimana nel Lazio.

- Nella vicina Ardea un giovane di 15 anni è stato denunciato per l’esplosione e il conseguente incendio, causati da un ordigno, che hanno colpito una vettura parcheggiata in strada. Il fatto nei giorni scorsi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri.

- La Guida blu “Il Mare più Bello 2024” di Legambiente e Touring Club italiano premia ancora il litorale pontino. Sono infatti 9 le località della provincia di Latina inserite nella guida: la miglior posizione, non solo nel territorio pontino ma anche nella regione, è stata raggiunta da Ventotene con 4 vele. Le altre località nella guida sono poi Gaeta, Formia, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina con 3 vele; poi Ponza con 2 vele.