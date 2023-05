Breaking news: le notizie più importanti di oggi 23 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie più importanti che oggi, martedì 23 maggio, hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Nuova udienza del processo ‘Puro Sangue Ciarelli’ a carico di nove esponenti dell’omonimo clan arrestati a giugno 2022 e che hanno scelto il rito ordinario. In aula è stato ascoltato in veste di parte offesa l'imprenditore Fabrizio Colletti, minacciato mentre era detenuto a via Aspromonte e costretto a pagare 2mila euro. Parola anche ad alcuni investigatori della Questura di Latina.

- Cinque minorenni e un neo maggiorenne sono stati arrestati in esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere perché ritenuti responsabili di atti persecutori, lesioni ed estorsioni nei confronti di altri minori collocati in una struttura di accoglienza aquilana. Le indagini sono state condotte dalla polizia e uno dei giovani, il più grande, è stato arrestato a Latina dalla Squadra Mobile.

- Lutto nel capoluogo per la morte di Arturo Russo dello storico Bar As, su via Isonzo, stroncato da un malore nella serata di venerdì all’età di 77 anni, lasciando tutti senza parole. La sua storia in città la conoscono in molti e in tantissimi hanno voluto salutarlo per l’ultima volta in una chiesa del Sacro Cuore gremita di persone.

- Anche la provincia pontina si è mobilitata per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Per supportare i colleghi delle province di Ravenna e Forlì-Cesena, questa mattina uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Latina sono partiti per contribuire alle delicate operazioni di soccorso e a quelle di drenaggio e rimozione delle acque stagnanti nei territori maggiormente in difficoltà.

- A una settimana dal voto il prefetto di Latina ha voluto incontrare i sette sindaci neo eletti per un confronto sulle criticità da affrontare nell'immediato. Tre le tematiche emerse e che richiedono subito di mettersi al lavoro: i progetti del Pnrr, la sicurezza e il dissesto idrogeologico.