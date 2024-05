Le notizie per iniziare la giornata di oggi 23 maggio 2024

Ecco la rassegna stampa di oggi, giovedì 23 giugno, per iniziare la giornata con le notizie e i fatti che interessano Latina e la provincia pontina.

- Disabile impiegato al Consorzio di Bonifica sospeso dal lavoro: l’uomo lavorava da 30 anni come impiegato rientrante nelle categorie protette ma a febbraio è stato sospeso senza retribuzione perché ritenuto inidoneo ad una mansione, quella di impiegato videoterminalista, che non ha mai svolto avendo sempre ricoperto un lavoro di impiegato d’ordine. A raccontare la storia il suo legale; inutile finora la diffida all'ente a farlo rientrare.

- Si stava denudando in un parco cittadino alla presenza di donne e bambini: a Terracina si è reso necessario l’intervento della polizia che ha arrestato un 29enne originario del Bangladesh accusato dei reati di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni.

- Cinque anni e quattro mesi di carcere: questa la condanna per Pietro Luigi Bortolin, il 36enne accusato di avere sequestrato e picchiato un giovane di Latina, in concorso con un'altra persona, per un debito di droga. I fatti nel dicembre scorso in viale Nervi.

- Dopo una segnalazione al 112 la polizia è intervenuta in viale Nervi dove ha trovato un uomo che armeggiava con uno zaino in mano davanti ad alcuni distributori automatici. Poco prima aveva già portato fuori dall'edificio una smart tv e altri apparati elettronici. E' così che i poliziotti hanno sventato il furto nella sede del ministero dell'Economia e delle Finanze di Latina, e l’uomo è stato arrestato.

- E’ arrivata l’ordinanza con cui il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ha interdetto l’area in località Cala Fonte che due giorni fa è stata interessata da una frana. La situazione che si è generata, viene spiegato nell’ordinanza del sindaco Ambrosino, “non favorisce le condizioni di sicurezza del sito” e per "consentire le opportune verifiche di natura geologica e accertare la stabilità dei luoghi”, è stata disposta "in via cautelare e provvisoria, per un periodo di 30 giorni l’interdizione della scala d’accesso alla cala e la relativa rampa di accesso al mare”.

- Buone notizie per l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stata aperta la seconda sala angiografica della Cardiologia, prevalentemente dedicata all'attività dell'elettrofisiologia. "Si tratta di un ulteriore tassello per il completamento dell'intera Cardiologia dell’ospedale” ha commentato la commissaria straordinaria della Asl Sabriina Cenciarelli.