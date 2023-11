Le notizie più importanti di oggi 23 novembre 2023 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, giovedì 23 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- In provincia l'8,5% dei femminicidi registrati nel Lazio negli ultimi cinque anni, con cinque donne uccise. Sono invece 256 le violenze sessuali denunciate nello stesso arco di tempo. Numeri allarmanti contenuti nel dossier che la Uil del Lazio ha realizzato con l'istituto di ricerca Eures, che si aggiungono ai dati relativi alle denunce per lesioni, minacce e percosse (qui la notizia completa).

- Una notizia di cronaca giudiziaria: il tribunale di Latina ha dichiarato la decadenza di uno dei reati contestati ad alcuni degli imputati del processo Dirty Glass: Luciano Iannotta, Luigi De Gregoris, Natan Altomare e Pio Taiani non sono più chiamati a rispondere del sequestro di persona messo in atto nel 2018 non essendoci denuncia da parte delle due vittime che vennero rinchiuse in un capannone a Sonnino riconducibile a una società dell'imprenditore. Il terzo collegio penale presieduto da Laura Morselli ha accolto l'istanza presentata dal legale di Iannotta, l'avvocato Mario Antinucci, con la quale chiedeva di dichiarare l'improcedibilità dell'imputatato anche per la detenzione delle armi, reato che invece il Tribunale non ha dichiarato improcedibile.

- A Fondi l'arresto di un cittadino straniero, di origine nigeriana, che ha dato in escandescenze alla stazione ferroviaria, attraversando i binari, intimorendo i passeggeri in attesa e aggredendo infine un agente di polizia intervenuto per calmarlo. A suo carico anche un provvedimento del questore che impone di ritorno nel comune di Fondi per i suoi numerosi precedenti di polizia.

- Il comando provinciale dei carabinieri di Latina celebra giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e, tra le diverse iniziative in programma, nella mattina di oggi ha inaugurato, nella caserma di Sabaudia, "Una stanza tutta per sé": un ambiente protetto allestito in modo che una donna possa sentirsi a proprio agio nel denunciare situazioni di abuso o violenza, accolta da personale specializzato dell’Arma.

- La sindaca di Latina Matilde Celentano ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Abc. I componenti sono stati selezionati in base ai loro curricula presentati a seguito dell'avviso pubblico del 27 ottobre e dei colloqui effettuati negli ultimi giorni. Presidente è Lorenzo Palmerini.