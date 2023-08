Le notizie più importanti di oggi 24 agosto 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, giovedì 24 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Due uomini sono stati arrestati dalla polizia mentre stavano mettendo a segno un furto in un’abitazione a due passi dal centro. E’ questo uno dei risultati di un servizio disposto dalla Questura per contrastare i reati predatori nel capoluogo e per dare risposta a una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

- Sono stati intensificati anche dalla Guardia di Finanza i controlli in mare nella settimana di Ferragosto, quella in cui si intensifica il numero dei turisti sul litorale, con tantissime imbarcazioni che si riversano sulle coste laziali, soprattutto a Ponza e nell’arcipelago pontino. Centinaia le multe elevate (qui il bilancio dei controlli).

- "Mercato e fiera di valenza storica del Lazio": importante riconoscimento dalla Regione per il mercato settimanale e il mercato coperto di Latina. L’iscrizione è condizione necessaria per poter beneficiare di contributi nell’ambito delle misure di sostegno che verranno implementate.

- Guardando al fine settimana vi diamo qualche consiglio su alcuni degli eventi che sono in programma a Latina e nella provincia pontina