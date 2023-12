Le notizie più importanti di oggi 24 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti e curiose che hanno interessato Latina e tutta la provincia pontina.

- E sono arrivati proprio nel giorno della vigilia gli auguri di Natale della sindaca di Latina, Matilde Celentano, alla città. Con una lettera si è rivolta a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, con un pensiero in particolare a chi, per motivi di servizio, non potrà trascorrere le feste con la famiglia e le persone care; ha parlato del futuro di Latina ricordando quelli che sono i valori fondanti della sua comunità che “si basa sui rapporti umani, nell’incontro con gli altri, sulla solidarietà e condivisione”.

- Si infiamma la polemica sulla candidatura di Latina a Capitale della Cultura 2026 - è una delle 10 città finaliste - dopo le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contenute nella lettera che ha inviato per il 91esimo compleanno del capoluogo pontino. Al sindaco di Rimini Sadegholvaad, il quale aveva auspicato che l'elogio non nascondesse in realtà un trattamento di favore per Latina, ha risposto il vice portavoce regionale di FdI, Enrico Tiero: “Il primo cittadino di Rimini stia sereno - ha detto -. Il Governo è neutrale sulla decisione”.

- Si alza l'attenzione sul fronte della sicurezza a Formia in vista delle festività: nelle scorse ore il sindaco Taddeo ha emanato un’ordinanza anti-alcol valida proprio nelle domeniche del 24 e del 31 dicembre e nella giornata del 1° gennaio. Si prevede il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica (tutti i divieti e le restrizioni dell’ordinanza)

- Televisione: due concorrenti della provincia di Latina sono entrati come concorrenti nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata pre-natalizia del 23 dicembre. Si tratta di Stefano Miele e Sergio Maria D’Ottavi due personalità forti che sicuramente sconvolgeranno gli equilibri della trasmissione che quest’anno vede i VIP affiancati dai cosiddetti NIP, ovvero le persone che non sono personaggi pubblici.