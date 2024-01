Le notizie più importanti di oggi 24 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Aveva trovato rifugio ad Aprilia il giovane di 30 anni fermato nel pomeriggio dai carabinieri che indagano sull’omicidio avvenuto a Roma di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il 12 e 13 gennaio nel parcheggio della metro C Monte Compatri a Pantano. Il ragazzo è il fratello di uno degli altri due indagati fermati nei giorni scorsi; è stato incastrato dai tabulati telefonici.

- Una struttura balneare è stata sequestrata a Terracina dalla guardia costiera dopo alcuni accertamenti che hanno fatto emergere abusi edilizi e demaniali. I sigilli sono scattati a un’area demaniale marittima di circa 700 metri quadrati. Come emerso nel corso di sopralluoghi e verifiche era stata occupata da un complesso balneare rimasto montato, senza titoli autorizzativi, appunto, di natura demaniale ed edilizia.

- Prima udienza del processo per il caso Karibu a carico di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, del cognato Michel Rukundo e di Ghislaine Ada Ndongo, collaboratrice della coop. Sono chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nell'ambito della gestione di Karibu e consorzio Aid che si occupavano dell'accoglienza di richiedenti asilo e di minori non accompagnati beneficiando di fondi pubblici.

- E’ scattata la sorveglianza speciale per un uomo di 36 anni di origini tunisine considerato organico al clan Travali, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione nell'ambito dell'operazione Status quo che aveva accertato come l'attività di vendita degli stupefacenti gestita dalla famiglia nella piazza delle "vele" non si fosse mai fermata. L’uomo si è visto notificare il decreto dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina.

- Resta in carcere Eugenio Baioni, l'imprenditore 52enne e copresidente del Terracina calcio arrestato due volte nell’arco di poco già di 24 ore alla fine della scorsa settimana per aver dato in escandescenze prima in commissariato, aggredendo un agente, e poi in Tribunale scagliandosi contro due poliziotti e un medico. Questa la decisione del giudice dopo l’udienza di convalida.

- "La lotta alla mafia è di tutti, cogliete i segnali e agite”: questo l’appello che il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, ha rivolto agli studenti nel corso dell’incontro che c’è stato questa mattina con le quarte classi del liceo Grassi di Latina. Un’iniziativa organizzata in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia che si celebra il 21 marzo.