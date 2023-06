Le notizie più importanti di oggi 24 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 24 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Un uomo è finito in carcere con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per aver ferito a coltellate il fratello e la compagna di quest’ultimo. E’ accaduto a Gaeta al culmine di una lite in famiglia. Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Il 63enne ferito all’addome e a un braccio e ricoverato in codice rosso è ora fuori pericolo; per lui una prognosi di 30 giorni; per la donna la prognosi è di 8 giorni.

- Quattro telecamere saranno posizionate sul lato B del lungomare di Latina: l’annuncio da parte della sindaca Matilde Celentano dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri in Prefettura presieduto dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Nel corso del vertice si è discusso anche degli incendi dolosi che hanno distrutto i due chioschi sul litorale il mese scorso, e ora arriva la prima misura.

- Lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inaugurato a Latina la sede del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Latina. Gli uffici sono stati realizzati in un immobile confiscato alla criminalità in pieno centro, in corso della Repubblica.

- Il furto di un cavo elettrico ha lasciato il litorale di Latina al buio. Dopo le numerose segnalazioni l’Amministrazione è intervenuta e nelle scorse ore ha definito “risolto il problema dell’illuminazione pubblica”. “Nei prossimi giorni – ha dichiarato il vicesindaco Massimiliano Carnevale - il lungomare sarà oggetto della sostituzione dei corpi illuminanti per migliorare il servizio".