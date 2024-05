Le notizie per iniziare la giornata di oggi 24 maggio 2024

Ecco la rassegna stampa di oggi, venerdì 24 maggio, per iniziare la giornata con le notizie, i fatti e le storie che interessano Latina e la provincia pontina.

- Aveva messo in piedi un’agenzia di riscossione abusiva che le ha consentito di appropriarsi del denaro di molte persone: una donna è stata identificata dalla guardia di finanza al termine di mirate indagini che hanno portato alla sua denuncia per truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria per i servizi di pagamento. Decine le vittime, per lo più anziani.

- Circa 80 le truffe e le estorsioni compiute in pochi mesi nei confronti sempre di anziani secondo uno schema collaudato e organizzato - qui gli auto e i video -: sono stati i carabinieri del comando provinciale di Roma a fare luce su un gruppo composto da almeno 13 persone capeggiato da una famiglia di Napoli entrato in azione in diverse province italiane, tra quella pontina, tra settembre 2022 e marzo 2023. C’era perfino un manuale di istruzioni per gli “addetti ai lavori”, completo di una descrizione dettagliata del discorso da fare per raggirare le vittime. Sono stati 17 gli arresti.

- Ancora controlli nelle attività economiche da parte dei carabinieri del Nas nella provincia di Latina. In un comune pontino le verifiche hanno riguardato un piccolo supermercato per il quale sono scattate sanzioni per circa 5mila euro: i militari hanno accertato nell'esercizio commerciale l’inosservanza delle regole sul deposito e lo stoccaggio di generi alimentari e bevande; in particolare il responsabile del punto vendita non si curava dell’esposizione al sole di migliaia di bottiglie d’acqua da mettere in vendita.

- Dopo aver litigato con la figlia si è allontanata con l’intento di togliersi la vita: una 63enne è stata salvata a Sezze grazie all’attività congiunta di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile che l’hanno trovata in un burrone a una profondità di circa 30 metri. La donna soccorsa è stata portata in ospedale.

- “I lavori del Comune per la copertura pressostatica della piscina scoperta di via dei Mille sono stati ultimati. Il ‘pallone’, da utilizzare nel periodo più freddo, sarà installato ad ottobre”: questo il punto sugli interventi nella struttura fatto dall’assessore allo Sport del Comune di Latina nel corso del sopralluogo effettuato dalla commissione Trasparenza.

- Provincia di Latina ancora location per film o serie tv. Nelle ultime settimane Sperlonga, dopo le riprese di “Sentimenti Oscuri”, il thriller psicologico con interprete Gérard Depardieu, è stata scelta da Lux Vide per una nuova e importante serie tv Amazon dal titolo “Regina del Sud”. Soddisfazione anche per la Latina Film Commission.