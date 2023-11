Le notizie più importanti di oggi 24 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, giovedì 23 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Condanna confermata e definitiva per l’avvocato di Latina Francesco Palumbo. Il professionista pontino dovrà scontare 11 anni di carcere per ,l'omicidio di Domenico Bardi e il ferimento di Salvatore Quindici, componenti di una banda di ladri che stava compiendo un furto all'interno dell'abitazione dei genitori in via Palermo a Latina. Lo ha deciso la Corte di Cassazione.

- Sfilano ancora i testimoni dell'accusa nel processo "Purosangue Ciarelli", che vede imputati diversi esponenti del noto clan del capoluogo. Oggi in aula sono state ascoltate alcune persone che lavoravano nei locali della movida del capoluogo pontino per ricostruire una serie di violenze messe in atto da alcuni componenti della famiglia, chiamati a rispindere a vario titolo di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni. Reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

- E' ora un "sorvegliato speciale" perché ritenuto un "soggetto pericoloso". Destinatario del provvedimento è un 38enne di Fondi, già noto per i suoi precedenti di polizia. L'uomo era stato arrestato e già condannato per una terribile aggressione omofoba avvenuta a Terracina nell'agosto del 2022. Vittima un 30enne gay, insultato e picchiato con violenza.

- Dopo la separazione aveva continuato a tormentare la ex con continue richieste di denaro, fino a compiere ai suoi danni una vera e propria rapina. Dopo l'ultimo episodio la vittima, rapinata della somma di 100 euro, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Il personale dell'Arma, identificato il responsabile, 32enne originario di Napoli, lo ha denunciato a piede libero (qui la notizia).

- Dai domiciliari continuava a gestire lo spaccio di cocaina: finisce in carcere. L’operazione della polizia, che a Cisterna ha arrestato un uomo al quale è stata revocata la detenzione nella sua abitazione.