Le notizie più importanti di oggi 25 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti e curiose che hanno interessato Latina e tutta la provincia pontina.

- E’ lutto a Latina per la morte di Carlo Pica, l’uomo di 60 anni titolare di concessionarie nel capoluogo e ad Anzio deceduto in seguito a un malore. La tragedia nel pomeriggio della vigilia di Natale. Appassionato di podismo, l’uomo è stato trovato da un parente in via Ponchielli: non era stato visto tornare a casa dopo aver raggiunto Latina per un allenamento e questo aveva messo in apprensione i familiari.

- Raccolta differenziata: come vanno le cose nella provincia di Latina? A raccontarlo è l’ultimo dossier di Legambiente dal titolo “Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio 2023”. Nel territorio pontino sono 24 i Comuni Ricicloni - quelli che nel 2022 hanno superato il 65% di raccolta differenziata -, mentre sono solo due i Comuni Rifiuti Free (qui per vedere i comuni promossi e bocciati, e tutti i dati del report).

- Il lavoro povero colpisce i giovani under 30 pontini. E’ quanto emerge dall’Osservatorio regionale sul precariato della Uil del Lazio e dell’Eures. I ragazzi della provincia di Latina percepiscono una retribuzione inferiore agli 11mila euro annui, un dato che è più basso anche alla media regionale (qui tutti i dati).

- Dai social: immancabili anche quest’anno gli auguri di Tiziano Ferro nel giorno di Natale. Ma sono degli auguri un po’ particolari privi del tradizionale karaoke con cui ha sempre conquistato tutti i suoi fan a causa di un problema con la voce. “Ricorderò questo Natale – ha detto nel video postato sui social – come quel Natale in cui non si canta insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme”.