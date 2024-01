Le notizie più importanti di oggi 25 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 25 gennaio, attraverso le notizie e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e il resto della provincia.

- Tragico l'epilogo di un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì a Latina, a Borgo Sabotino, nei pressi dell'incrocio con via Nascosa. Dopo il trasferimento in ospedale è morto uno dei due automobilisti coinvolti nel sinistro. Si tratta di un anziano che era alla guida della Mercedes finita fuori strada. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono peggiorate dopo l'arrivo in pronto soccorso.

- Una storia di violenza contro le donne arriva dal capoluogo. Una donna ha denunciato dopo anni di soprusi e aggressioni il marito 73enne, che il 22 dicembre scorso ha minacciato di far esplodere casa con la bombola del gas. In passato aveva però già ripetutamente aggredito e minacciato la moglie perfino imbracciando un fucile e impugnando un coltello. Per l'anziano si sono aperte le porte del carcere.

- Tentata rapina a Latina: il malvivente ha bloccato la sua vittima in strada, l'ha malmenata e ha cercato di rubare il suo cellulare. Di fronte a un tentativo di reazione ha poi aizzato il cane di grossa taglia che aveva al guinzaglio contro il malcapitato, che è finito in ospedale per le ferite riportate.

- Stalking alla ex, con pedinamenti, aggressioni, offese e minacce e perfino 30 chiamate in una sola notte per insultarla: "Tutto quello che fai ti si ritorce contro". La storia arriva dal comune di Terracina e la vittima era stata seguita anche sul posto di lavoro. L'ex era arrivato ad aggredire un uomo con il quale sospettava che la donna avesse una relazione.

- Tre mesi per la progettazione e poi un anno per la realizzazione del nuovo ponte Sisto tra i comuni di Terracina e San Felice Circeo. Quindici mesi di tempo sono stati annunciati dall'Anas nel corso della riunione che si è tenuta in Prefettura.

- Sono 111 i comuni insigniti del riconoscimento Plastic Free. Quattro di questi sono in provincia di Latina, il territorio più rappresentato del Lazio. Il premio va a Maenza, Pontinia, Sermoneta e Sperlonga.