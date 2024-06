Le notizie più importanti di oggi 25 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di questo martedì 25 giugno attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ la manifestazione per Satnam Singh la notizia del giorno. Promossa dalla Comunità indiana del Lazio, ha ottenuto il sostegno anche delle strutture territoriali Uila-Uil e Fai-Cisl. In migliaia hanno partecipato al corteo partito dalle autolinee e arrivato in piazza della Libertà. Presente anche Tarnjit Singh, il bracciante di 30 anni amico e collega di Satnam che ha raccontato i drammatici momenti che hanno seguito l’incidente nell’azienda agricola di Borgo Santa Maria (qui il video della testimonianza).

- Sono state condannate rispettivamente a due anni di reclusione - con la sospensione condizionale - e a tre mesi Alberta Tullio, 66 anni, e Fortunata D'Anna, 42 anni, le due maestre della scuola "Donna Caetani" di Pontenuovo a Sermoneta chiamate a rispondere la prima di maltrattamenti, la seconda di abuso dei mezzi di correzione. La sentenza è stata letta nel pomeriggio di oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Simona Sergio che ha accolto le richieste avanzate dal pubblico ministero Spasiano.

- Operazione antidroga tra Priverno e Roccasecca dei Volsci dei carabinieri che hanno effettuato una serie di perquisizioni e arrestato tre persone con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre una quarta persona è stata denunciata a piede libero. Sequestrato anche mezzo chilo di droga.

- Sono intervenuti i carabinieri in un’abitazione di Formia dopo la segnalazione giunta da un uomo di 52 anni che ha raccontato di essere stato aggredito dal padre 84enne per motivi legati ad alcuni dissidi familiari e di essere stato minacciato con l’uso di arnesi da taglio. Alla fine i militari hanno denunciato l'anziano per detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere e sequestrato una roncola, verosimilmente l’arma usata dall’uomo per minacciare il figlio.

- Ci sono anche i quasi 400 milioni di euro per la Cisterna-Valmontone nel decreto legge Infrastrutture approvato ieri in Consiglio dei ministri. L’articolo 5 del dl riporta infatti "disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali" prevedendo “il finanziamento per consentire la rapida e celere realizzazione di tre opere oggetto di commissariamento”, tra cui appunto il collegamento autostradale.