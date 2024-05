Le notizie per iniziare la giornata di oggi 25 maggio 2024

Ecco la rassegna stampa di oggi, sabato 25 maggio, per iniziare la giornata con le notizie, i fatti e le storie che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato Alessandro Frateschi, ex insegnante di religione al liceo Majorana di Latina accusato di violenza sessuale su cinque ragazzi minorenni. La richiesta, che consente di ottenere uno sconto di un terzo della pena, è stata avanzata questa mattina al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli che l’ha accolta.

- C'erano troppi scooter parcheggiati fuori alla palestra che intralciavano la circolazione delle auto. E così un uomo ha dato in escandescenze e, infuriato, si è presentato nella struttura impugnando un grosso coltello da cucina con il quale ha minacciato il titolare. La storia arriva da Gaeta.

- Emergono dettagli dall'inchiesta che ha portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a sgominare un'organizzazione di truffatori di Napoli che agivano in trasferta nel Lazio. Alcune truffe sono state compiute anche in provincia di Latina, due in particolare nel capoluogo, che risalgono a febbraio 2023, e una ad Aprilia. In entrambi i casi le vittime avevano consegnato denaro contante o gioielli credendo di aiutare figli o nipoti.

- Era in cura da un dentista e un po' per volta stava sostenendo il costo di 1.200 per una protesi dentaria. Ma presentandosi allo studio per un nuovo appuntamento concordato ha trovato chiuso e il medico non rispondeva al telefono. Così si è rivolto ai carabinieri e ha scoperto che si trattava di un falso dentista, ora indagato per esercizio abusivo della professione medica.

- Per la morte di Giuseppe Maiolo, il ragazzo di 16 anni deceduto a Formia per un incidente stradale con il suo scooter, il sindaco di Formia annuncia querele contro i giornalisti. La reazione della Giunta di Gianluca Taddeo agli articoli in cui l'avvocato della famiglia aveva denunciato l'assenza dell'amministrazione alla quale il ragazzo era stato affidato dal Tribunale dei minori (il caso).

- Si svolgerà nel cuore della città il 1° “Torneo città di Latina- Basket in piazza” ufficializzato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale con l’approvazione da parte della giunta dell’apposita delibera per la manifestazione in programma il 21 luglio a cui è stato conferito anche il patrocinio.