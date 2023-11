Le notizie più importanti di oggi 25 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, sabato 25 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Chiuso il palazzetto dello sport di Latina. La notizia è stata data dal Comune nel pomeriggio di oggi. La stessa amministrazione infatti all’esito delle verifiche in corso sulle condizioni strutturali del Palabianchini ha deciso con proprio provvedimento di interdire temporaneamente l’accesso nei locali del complesso sportivo. Il professionista incaricato di redigere il certificato di idoneità della palestra del palazzetto di via dei Mille ha infatti registrato gravi criticità.

- Nel giorno i cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva da Fondi una terribile storia di maltrattamenti in famiglia. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia in seguito all’ennesimo episodio di violenza nei confronti della compagna. La donna, che aveva deciso lasciarlo, è stata picchia con schiaffi al volto e botte al capo, colpita anche con un bastone alla gambe prima di riuscire a chiedere aiuto. Portata in ospedale ha denunciato tutto, facendo arrestare il compagno.

- E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri in viale Nervi a Latina per una violenta lite fra due uomini, che si stavano affrontando uno armato di mazza da baseball e uno di una bottiglia di vetro rotta, e una donna. Proprio la donna all’arrivo dei militari si è scagliata contro di loro. Sono stati tutti denunciati.

- Riunione in Prefettura a Latina del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il problema dei furti nelle abitazioni che nelle ultime due settimane stanno creando allarme tra residenti dei centri di Cisterna, Cori, Sermoneta e Rocca Massima. I primi cittadini hanno partecipato al vertice voluto dal prefetto Falco; intanto sono stati intensificati i controlli e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

- Si è conclusa con cinque rinvii a giudizio l'udienza preliminare per due filoni dell'inchiesta "Scarabeo" che a ottobre 2020 aveva coinvolto alcuni dipendenti della Procura e il cui processo principale - relativo ai reati per i quali erano state eseguite 13 misure cautelari - è già in corso. Le cinque persone sono chiamata a rispondere a vario titolo di reati di abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Sono inoltre cadute tutte le accuse relative alle truffe contestate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, titolare dell’indagine.