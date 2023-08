Le notizie più importanti di oggi 26 agosto 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 26 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Coda polemica, e non solo, per l’Esplosive Festival che giovedì 24 agosto si è tenuto allo stadio Francioni di Latina. Protagonisti i due rapper ospiti d’eccezione della serata: Geolier che all’appuntamento non si è presentato e Paky che dal palco ha insultato i carabinieri. I militari hanno già presentato una denuncia.

- Provincia pontina nella morsa degli incendi boschivi: sono giornate intense queste per i vigili del fuoco chiamati a un super lavoro per domare roghi in tutto il territorio. Tre quelli che nelle scorse ore hanno richiesto la massima attenzione - tra Itri, Lenola e Castelforte -; bruciati più di cento ettari di terreno.

- Ci sono anche la Pontina e l’Appia tra le arterie osservate speciali nell’ultimo fine settimana di controesodo sulle strade per il rientro a casa dalle vacanze, ancora da bollino rosso. In particolare, è attenzionata proprio la statale 148 che nello scorso week end è stata tra le strade più trafficate in Italia.

- Pusher pontino in trasferta cade nella rete dei controlli dei carabinieri: un uomo di 59anni della provincia di Latina è stato denunciato a Orvieto dai militari dell’Arma che nel corso di accertamenti all’interno della sua auto hanno trovato 25 grammi di hashish già divisi in dosi pronte per lo spaccio.