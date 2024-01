Le notizie più importanti di oggi 26 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo venerdì 26 gennaio attraverso le notizie e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Davanti al I collegio penale del tribunale di Latina una nuova udienza del processo al bidello di una scuola media accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. Dopo il racconto nelle precedenti udienze del padre della vittima e della psicoterapeuta, l'imputato ha raccontato ai giudici la sua versione, negando ogni accusa e soffermandosi in particolare su uno degli episodi contestati dall'accusa: "Ho visto per caso la ragazza che era vicino ai bagni lontana dalla sua classe. L'ho abbracciata, ho sbagliato. Ma era un gesto amichevole e di affetto". Prossima udienza il 23 febbraio per ascoltare i testi della difesa.

- E' stato trovato sanguinante a terra, in via Giulio Cesare, a ridosso delle autolinee, con una ferita alla testa. Poco prima due malviventi lo avevano colpito alla testa con una bottiglia di vetro per rapinarlo del cellulare. La vittima è un giovane straniero, che è riuscito a fornire ai poliziotti le indicazioni precise sulla via di fuga dei suoi aggressori. A stretto giro due uomini sono stati arrestati per tentata rapina e lesioni.

- Incidente sul lavoro a Priverno. In un cantiere edile un operaio di 45 anni è finito accidentalmente con una gamba in una macchina impastatrice ed è rimasto ferito. Soccorso dal 118 è stato poi trasferito a Roma in eliambulanza. Accertamenti in corso da parte del dipartimento di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Momenti di paura al centro di Salute mentale di Aprilia, dove un paziente è entrato e, pretendendo una certificazione medica, ha dato in escandescenza di fronte al rifiuto del personale sanitario. Ha distrutto arredi a calci e pugni e minacciato i medici causando un'interruzione del servizio per oltre un'ora.

- Il Comune di Latina annuncia che è stata completata la bonifica all'interno dell'area del sito dismesso ex Svar, alle porte della città. I lavori, iniziati lo scorso 3 gennaio, hanno riguardato il taglio della vegetazione incolta, la disinfestazione e la rimozione dei rifiuti, nonché l’abbattimento delle strutture realizzate ed occupate abusivamente.

- Luciano Sarallo, l’uomo di 76 anni morto in ospedale in seguito all’incidente di mercoledì sera avvenuto in via Sabotino a Latina, è la quinta vittima della strada di questo tragico inizio d’anno. Una settimana fa, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, due giovani di 24 e 27 anni, avevano perso la vita sulla Pontina, nel territorio di Aprilia. La lunga scia di sangue sulle strade della provincia.