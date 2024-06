Le notizie più importanti di oggi 26 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata più importanti? Ecco il riepilogo di questo mercoledì 26 giugno attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ di oggi la notizia del rilascio da parte dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi del visto di ingresso in favore della sorella della compagna di Satnam Singh che ora potrà quindi arrivare nel nostro Paese. Una notizia che era attesa da giorni e che arriva poco dopo le dure parole pronunciate dalla presidente Meloni che in riferimento alla storia del bracciante indiano deceduto a Latina ha parlato di una “orribile e disumana morte” e di un “atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro”.

- "Ci hanno puntato contro la pistola minacciando di ucciderci”: in aula le testimonianze delle vittime della rapina a mano armata alla gelateria Treccioni a Latina nell’ambito del processo a Paolo Coppola, accusato di essere il responsabile del colpo insieme a Carlo Peluso.

- E’ una storia agghiacciante quella che arriva da Cisterna dove una badante di nazionalità georgiana è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti ai danni dell’anziana presso la quale lavorava e della quale doveva occuparsi. A intervenire i carabinieri dopo la segnalazione del figlio della donna, il quale aveva deciso di installare delle telecamere all'interno dell’abitazione.

- Quattro stranieri sono stati arrestati a Terracina per una rissa, anche con l’uso di mazza da baseball, coltello e taglierino. Per tre di loro l’accusa è anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per una seconda zuffa di cui si sono resi protagonisti e in cui sono rimasti feriti due poliziotti e un carabiniere.

- Un giovane è stato arrestato dalla polizia a Fondi per maltrattamenti ed estorsioni ai danni dei genitori. Anche con l’utilizzo di un coltello il giovane aveva minacciato il padre e la madre per avere i soldi. Gli agenti hanno accertato “un quadro di condotte violente subite dai familiari del giovane, soggetto particolarmente pericoloso e instabile”.

- E’ stata presentata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli la nuova giunta di Sermoneta nel corso del Consiglio comunale di insediamento. E’ composta da tre donne e due uomini; assegnate dalla prima cittadina anche le deleghe ai consiglieri.