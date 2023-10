Le notizie più importanti di oggi 26 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 26 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Una serra per coltivare marijuana: questa la scoperta fatta dalla polizia in un terreno a borgo Le Ferriere: l’operazione condotta dagli agenti della Questura di Roma in collaborazione con i colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno. Il bilancio è di 285 chili di marijuana sequestrati e 4 uomini arrestati.

- Proseguono le attività delle forze dell’ordine nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” a Latina: in un nuovo servizio nella zona della Q4 la polizia ha arrestato altre due persone e sequestrato diversi quantici di droga (qui il bilancio dei controlli).

- Un 64enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico a Formia. Il provvedimento dei carabinieri che si sono attivati dopo la segnalazione da parte della madre di una 15enne secondo la quale l'uomo si era denudato esibendo le parti intimi e toccandosi davanti alla fermata dell’autobus.

- Un incendio è divampato questa mattina al porto canale di Terracina: le fiamme hanno interessato un'imbarcazione da pesca professionale. Scattato l’allarme, dopo che un membro dell’equipaggio si è accorto di quanto stava accadendo, sono intervenuti subito i militari della guardia costiera e il personale dei vigili del fuoco che ha domato il rogo. Le operazioni, proseguite poi con la messa in sicurezza dell’area, sono durate fino al primo pomeriggio.

- Corriere della droga fermato con due chili tra hashish e marijuana: brillante operazione della guardia di finanza di Formia nel corso di un controllo effettuato nella zona di Cassino. Lo stupefacente era nascosto all’interno di un borsone che un uomo originario di Roma nascondeva nell’auto. Secondo quanto accertato la droga era destinata a rifornire le piazze di spaccio del sud pontino.

- Maglia nera nel Lazio a Latina per consumo di suolo; è infatti seconda solo dietro Roma in tutta la regione con i suoi 4.256 ettari di suolo consumato - pari a oltre il 15% -; un andamento che si conferma anche a livello provinciale. I dati si riferiscono al 2022 e sono stati diffusi dall’Ispra e commentato da Legambiente Lazio.