Le notizie più importanti di oggi 27 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 27 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Spari in centro a Latina: un colpo di pistola è stato esploso in aria nella zona di via Don Morosini l’altra notte. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia. Ad agire due uomini a piedi che, secondo alcune testimonianze, avrebbero prima urlato qualcosa contro alcuni stranieri che si trovavano in zona. E un episodio che ha alzato il livello dell’attenzione sul tema della sicurezza “che non può passare inosservato né essere sottovalutato” ha commentato la sindaca Celentano che ha annunciato a breve una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.

- Pauroso incidente nella tarda mattinata di oggi in via Epitaffio che ha visto coinvolti uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote che soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale. Accertamenti sulla dinamica da parte della polizia locale.

- E in un incidente stradale avvenuto a Tivoli è rimasto coinvolto un uomo di 64 anni di Aprilia che alla guida di un furgone ha investito una studentessa di 15 anni appena scesa dal bus e diretta a scuola. L’uomo è stato tra i primi a prestare i soccorsi all’adolescente poi portata in ospedale. Accertamenti anche in questo caso della polizia locale.

- Arriva invece da Anzio un’agghiacciante storia che ha visto vittima un cittadino indiano di 42 anni. L’uomo senza fissa dimora, come lui stesso raccontato in sede di denuncia, è stato avvicinato da ignoti che dopo averlo cosparso di liquido infiammabile hanno tentato di dargli fuoco mentre dormiva in un giaciglio di fortuna alla stazione. Ha riportato ustioni sul torace e sulle gambe. E’ stato trasportato al Sant’Eugenio di Roma; indaga la polizia.

- E’ invece il caso della Latina Ambiente e della costituzione di parte civile nel processo che vede coinvolte 26 persone il nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. Alla lunga nota della sindaca Matilde Celentano hanno replicato oggi i gruppi consiliari di minoranza: “Il Comune si defila. Tutto scritto - hanno commentato -. La prima cittadina si espone con uno sproloquio di errori grossolani”.