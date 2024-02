Le notizie più importanti di oggi 27 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, martedì 26 febbraio, attraverso le notizie e i fatti più interessanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Paura a Spigno Saturnia per un incendio divampato in una fabbrica che si trova nella zona industriale. Nel rogo, che dalle prime indagini è stato causato dall’esplosione di un silo, è rimasto ferito un operaio, poi portato in ospedale. Le fiamme hanno interessato un capannone di imballaggi.

- Renée Amato si sarebbe potuta salvare dalla furia omicida del finanziere Christian Sodano che quel pomeriggio del 13 febbraio ha ucciso, con la sua pistola di ordinanza, lei e sua madre, Nicoletta Zomparelli. E’ l’ultimo inquietante particolare che emerge dalla ricostruzione degli inquirenti sulla morte della 19enne uccisa a Cisterna. Una nuova ricostruzione sul duplice omicidio possibile grazie all’incrocio dei dati dei rilievi balistici compiuti dalla stessa polizia scientifica e quelli dell’esame esterno effettuato sui corpi delle due donne (qui la notizia completa).

- Due donne rapinate in casa e sequestrate da una banda di malviventi. E' accaduto a Latina, in un appartamento di via Ezio dove hanno fatto irruzione almeno cinque persone. Vittime due sorelle. Una di loro, tornata mentre i banditi facevano razzia, è riuscita a divincolarsi e urlare mettendoli in fuga. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile.

- Due donne della famiglia Di Silvio sono state rinviate a giudizio per avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, omettendo alcune informazioni e presentando la richiesta evadendo dagli arresti domiciliari, regime al quale erano sottoposte. Si tratta di Angela e Genoveffa Sara Di Silvio, 32 e 29 anni, rispettivamente la nuora del capo clan di Armando detto Lallà.

- Ha avvicinato un uomo a Cisterna presentandosi come un amico del figlio, per conto del quale doveva consegnargli un pacco. Era invece una truffa, con la ben nota tecnica del pacco. La vittima però non è caduta nel raggiro e dopo aver segnato il numero di targa dell'auto del giovane lo ha segnalato alle forze dell'ordine, dando così la possibilità ai carabinieri di intercettare il veicolo poco dopo.