Le notizie più importanti di oggi 27 maggio 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo lunedì 27 maggio attraverso le notizie e i fatti principali avvenuti a Latina e su tutto il territorio provinciale.

- Latina rischia seriamente di perdere gli oltre 27 milioni di euro di ristoro della centrale nucleare. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Finanze e il Cipees hanno infatti impugnato la sentenza di ottobre 2023 con la quale la seconda sezione del Tribunale civile di Roma aveva accolto l'istanza dell'amministrazione comunale di “accertare e dichiarare il diritto del Comune di Latina a ottenere il previsto contributo per ridurre il carico ambientale nella misura prevista per legge senza alcuna decurtazione e fino al definitivo smantellamento della centrale nucleare insistente in Borgo Sabotino". L’istanza predisposta dall’avvocato Francesco Cavalcanti era stata accolta ed era stata riconosciuto il diritto al 100% del ristoro. Ora però le cose potrebbero cambiare e proprio per mano del Governo nazionale.

- Un ingente carico di droga scoperto in un tir. Un autotrasportatore originario di Priverno è stato arrestato al termine di una operazione antidroga a Roma che ha portato anche al sequestro di 250 chili di hashish.

- Panico domenica al palazzo di vetro di viale Nervi, a Latina, dove all'interno dell'edificio è divampato un incendio. A fuoco, a quanto pare, un materasso usato da un uomo senza fissa dimora. Le fiamme hanno sprigionato molto fumo che ha invaso gli ambienti interni dello stabile creando particolare allarme tra i residenti. Diverse le persone rimaste intossicate che hanno avuto bisogno di cure mediche (qui la notizia).

- E' stato allontanato con urgenza dall'abitazione familiare per mettere in sicurezza la vittima. E' il provvedimento eseguito dai carabinieri a carico di un uomo di Prossedi, che nei giorni scorsi ha aggredito verbalmente e fisicamente la compagna, prendendola a pugni. Provvidenziale l'intervento dei militari dell'Arma.

- Ha chiesto la messa alla prova in entrambi i procedimenti nei quali è indagato l'agente della polizia penitenziaria di Latina, chiamato a rispondere di stalking e violazione del divieto di avvicinamento alla ex ragazza. Chiesta anche la revoca della sospensione dal servizio (qui la notizia).

- Centinaia di metri di reti fantasma abbandonate sui fondali delle acque di Ponza. La Divisione subacquea di Marevivo le ha recuperate nella secca di Punta Papa prima che provocassero danni irreversibili per le diverse specie marine.