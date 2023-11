Le notizie più importanti di oggi 27 novembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, lunedì 27 novembre, raccontata attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Arriva la sentenza per l'omicidio Nicolas Giuroiu, ucciso e gettato in una vasca per liquami a marzo del 2014, per il quale sono già stati condannati i fratelli Mirko e Manuel Ranieri e Ionut Adrian Ginca. Ora arriva anche la sentenza per il ruolo avuto dai fratelli Travali: condannato Angelo, assolto invece il fratello Salvatore.

- Bilancio tragico a novembre: sei morti in un mese per incidenti stradali. L'ultimo sinistro è avvenuto sabato sera lungo la Migliara 56, nel territorio di Terracina. La vittima è Umberto Coda.

- Maltrattamenti, botte, minacce, continue pressioni per avere denaro dal padre. L'incubo di un uomo è finito con l'arresto da parte dei carabinieri del reparto territoriale del figlio 34enne, tossicodipendente. I fatti avvenuti nel territorio di Aprilia.

- Ancora cronaca con una notizia che arriva dal capoluogo pontino, dove una donna di 40 anni è stata vittima di una truffa telefonica da parte di uno sconosciuto che, fingendosi operatore di Poste Italiane, chiedeva di accreditare su una carta di debito la somma di 4mila euro per mettere al sicuro i suoi risparmi. Le indagini dei carabinieri.

- Dopo una lite avvenuta in un appartamento di viale Nervi, nel capoluogo, un uomo è stato bloccato sulle scale, malmenato e rapinato del suo cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto. I carabinieri della compagnia di Latina hanno individuato e fermato l'aggressore.

- A Latina nuove norme per i dehors, gli spazi all'aperto forniti di tavolini per bar e ristoranti: il regolamento completo di modifiche è stato approvato all’unanimità oggi nel corso della commissione Attività produttive. Fra le principali novità quelle che riguardano la durata della concessione, portata da 2 a 3 anni, e la richiesta di rinnovo che potrà essere fatta tramite autocertificazione.