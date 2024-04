Le notizie più importanti di oggi 28 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, domenica 28 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Rissa e spari a Sezze: è accaduto nella notte nel centro lepino e sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Una ragazza, colpita a una gamba, è rimasta ferita per errore e ora è ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stata operata per l’estrazione del proiettile.

- Una coppia di Cisterna è rimasta ferita in un incidente che si è verificato ad Amaseno: l’uomo di 46 anni e la donna di 38 anni viaggiavano in sella a una moto quando lungo l’ex provinciale Gugliette-Vallefratta il mezzo è uscito fuori strada. Più gravi le condizioni della donna che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Sulla dinamica al lavoro i carabinieri.

- Arriva da Ardea una triste storia che ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni accusato di violenza sessuale e maltrattamenti. Gli accertamenti sono stati avviati dai carabinieri dopo che lo stesso 45enne si è recato in caserma per denunciare la scomparsa della compagna di cui non aveva più notizie da una settimana. Indagando i militari hanno scoperto la verità.

- Continua a collezionare importanti risultati l’atleta delle fiamme gialle Matteo Lodo ora vice campione di Europa. Il “quattro senza” senior con a bordo il finanziere di Terracina non delude le aspettative ai Campionati Europei in svolgimento a Szeged (Ungheria) e conquista la medaglia d’argento.

- Giorgia Meloni si candida alle elezioni europee del giugno prossimo e sarà capolista in tutte le circoscrizioni, quindi anche in quella dell’Italia centrale. Potrà quindi essere votata dai cittadini della provincia pontina come di tutto il Lazio. L’annuncio nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si è chiusa oggi a Pescara a cui ha partecipato anche il senatore e coordinatore provinciale del partito, Nicola Calandrini. “Con Giorgia Meloni per portare in Europa il modello Italia”, ha commentato al termine della kermesse.