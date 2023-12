Le notizie più importanti di oggi 28 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 28 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la provincia pontina.

- Arriva da Aprilia un altro caso di violenza contro le donne. Ad Aprilia i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti un uomo di 45 anni di origini albanesi. Aveva picchiato la sua compagna davanti ai figli minorenni facendola finire in ospedale con una prognosi di 21 giorni.

- E' entrato in un locale di Sabaudia in evidente stato di alterazione, si è abbassato i pantaloni e ha minacciato di dare fuoco all'esercizio se il titolare non gli avesse fornito delle birre. L'uomo è stato bloccato dai militari ma negli uffici della stazione dell'Arma ha cominciato a colpire pareti e finestre ed è stato necessario portarlo via in ambulanza. A suo carico è scattata anche una denuncia per danneggiamento e tentata estorsione.

- Scoperto e sequestrato dai carabinieri del Nas un allevamento abusivo di anguille nel comune di Santi Cosma e Damiano. L'attività è risultata anche priva di autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue ed è stata sottoposta a sequestro. A carico del titolare è stata elevata una maxi sanzione pari a 15mila euro (qui la notizia).

- Si avvicina l'appuntamento con il Capodanno e i festeggiamenti della notte di San Silvestro. In provincia di Latina fervono dunque i preparativi per manifestazioni, concerti e spettacoli dal vivo. Tanti gli eventi in programma per questo fine settimana di festa (cosa fare a Latina e in provincia il 31 dicembre e il 1 dicembre). Nel capoluogo in particolare torna il concerto in Piazza del Popolo con la storica band locale Tutti Frutti fondata dal celebre sassofonista Mauro Zazzarini.