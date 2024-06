Le notizie più importanti di oggi 28 giugno 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo venerdì 28 giugno attraverso le notizie più importanti, i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un’altra tragedia nelle campagne della provincia di Latina: un giovane di 22 anni è morto a Minturno dopo essere stato schiacciato da un trattore. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava lavorando nei campi al momento dell’incidente sul lavoro, il quarto nel territorio pontino in poco più di una settimana.

- Centoundici anni di carcere per i sette imputati nel processo per l'omicidio di Sumal Jagsheer, l'indiano ucciso a colpi di spranga il 30 ottobre 2021 a borgo Montello da un gruppo di connazionali nel corso di una vera e propria spedizione punitiva. La Corte di assise di appello di Roma ha emesso la sentenza questo pomeriggio confermando quasi integralmente il verdetto di primo grado della Corte di assise di Latina.

- Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata a Latina la sorella di Soni, la giovane vedova di Satnam Singh. Tra le due donne un lungo abbraccio e poi le lacrime, prima di incontrare la sindaca Celentano che ha ribadito loro la vicinanza dell'amministrazione comunale. Domani Soni e sua sorella saranno trasferite in un’altra città, per motivi di protezione.

- Condanna a 9 anni e 4 mesi: questa la richiesta del pubblico ministero Giorgia Olrando per Alessandro Frateschi, il professore di religione, ex docente presso il liceo scientifico "Majorana" di Latina ed ex diacono, accusato di abusi sessuali su cinque alunni minorenni. La sentenza il 12 luglio

- Dopo la tragedia di Satnam Singh sono scattati controlli più serrati nelle campagne pontine. A essere ispezionata dalla polizia, con la collaborazione della Asl, è stata un’azienda ortofrutticola con l'obiettivo di accertare eventuali irregolarità e condizioni di sfruttamento del personale impiegato nelle campagne (qui i risultati dei controlli).

- Con l’arrivo dell’estate si alza la richiesta di sicurezza in particolare nelle zone della movida, quelle che sono maggiormente frequentate dai giovani. Servizi straordinari sono stati effettuati dalla polizia sia nella zona dei pub che sul litorale di Latina finalizzati soprattuto al controllo della somministrazione di alcol ai minori e alle verifiche circa l’impatto acustico ed all’intrattenimento danzante.

- Infine in chiusura gli eventi: in vista del fine settimana vi suggeriamo alcuni degli appuntamenti che sono in programma a Latina e nella provincia pontina per trascorrere le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno (qui il programma degli eventi).