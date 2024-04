Le notizie più importanti di oggi 29 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, lunedì 29 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Il tema della sicurezza al centro del vertice convocato in prefettura per domani dopo i casi di Latina e Sezze che hanno dominato l’ultimo fine settimana. Nel capoluogo ignoti hanno esploso un colpo in aria nella zona di via Don Morosini mentre nel centro lepino nel corso di una rissa tra bande rivali scoppiata nella serata di sabato è partito un colpo di pistola che, di rimbalzo, ha ferito una ragazza di 20 anni, tuttora ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Le indagini sono ancora in corso.

- Ancora controlli dei carabinieri del Nas nelle attività della provincia: nel mirino nella zona di Santi Cosma e Damiano sono finiti due ristoranti e una pasticceria. Le verifiche hanno portato alla scoperta di generi alimentari non tracciati; in totale sono stati sequestrati 100 chili di prodotti.

- Pauroso incidente sull’Appia a Itri: una giovane di 20 anni, per cause che sono ancora al vaglio, è andata fuori strada mentre guidava la sua moto finendo la corsa in una scarpata. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno recuperata e tratta in salvo.

- Sono cinque finora i magistrati che hanno presentato domanda per ricoprire l’incarico di procuratore aggiunto a Latina, posto lasciato “vuoto” da Carlo Lasperanza che da gennaio scorso ha preso servizio presso la Procura generale di Roma: in lizza ci sono Luigia Spinelli, Giuseppe Miliano, Eugenio Albamonte, Mario Palazzi e Giovanni Musarò.

- La realizzazione del nuovo Ponte Sisto a Terracina entra nella sua fase operativa, dopo la firma del protocollo in prefettura. In Comune si è tenuto un incontro per stabilire concretamente i prossimi passi da fare per arrivare alla costruzione della struttura nei tempi più rapidi, vista l'urgenza dell’opera.