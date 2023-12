Le notizie più importanti di oggi 29 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, venerdì 29 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Maltrattava i genitori con i quali conviveva, li costringeva a continue violenze fisiche e morali per avere da loro i soldi della droga. Per questo un 34enne è stato arrestato a Terracina. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio durante il quale l’uomo armato di martello e motosega aveva devastato casa.

- Un agente della polizia penitenziaria è indagato per stalking: alla fine della relazione, secondo quanto denunciato dalla ex, l’uomo ha iniziato a perseguitare una ragazza di 27 anni aspettandola davanti al posto di lavoro, presentandosi in palestra o appostandosi davanti al supermercato dove lei era andata a fare la spesa aggredendola poi fisicamente. Fino a quando la giovane non si è decisa a denunciare tutto e la Procura, dopo una serie di accertamenti, ha richiesto al gip un'ordinanza restrittiva con divieto di avvicinamento.

- Due giovani, un 27enne di origini egiziane e una ragazza italiana di 24 anni, sono stati denunciati perché considerati responsabili dell’accoltellamento di altri 4 coetanei. I fatti all’esterno di un’enoteca a Santi Cosma e Damiano nei giorni a ridosso delle festività natalizie quando il diverbio è degenerato ed è spuntato un coltello.

- La provincia di Latina si prepara al Capodanno: per questo in diversi centri del territorio i Comuni hanno predisposto divieti e restrizioni che riguardano soprattutto i cosiddetti “botti” ma anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche (qui tutti i particolari).

- Momenti di paura nella notte sul Monte Lupone dove due escursionisti sono stati tratti in salvo dal corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio, in collaborazione con vigili del fuoco e carabinieri. I due, infatti, per una errata interpretazione del navigatore Gps si erano persi.

- E’ stato approvato questa mattina, dopo una seduta fiume del Consiglio durata 22 ore, il primo bilancio comunale di previsione dell’era Celentano. “Non abbiamo memoria di un bilancio comunale di previsione approvato entro la fine dell’esercizio precedente”, ha commentato la prima cittadina; soddisfazione è stata espressa anche da tutta la maggioranza. Sono arrivate invece critiche dall’opposizione.