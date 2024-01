Le notizie più importanti di oggi 29 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 29 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- La città di Cistrerna piange la notizia della morte di suor Flora Di Guglielmo, rimasta ucciso in un incidente stradale che si è verificato in pieno centro a Roma. Dopo aver lottato tra la vita e la morte per due giorni il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio di domenica, all’ospedale San Giovanni. La religiosa è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Roma, in pieno centro. Per molti anni aveva insegnato all'istituto Merlini di Viterbo e da circa due anni si era trasferita nella comunità religiosa di Cisterna.

- Prima udienza in tribunale questa mattina per i tre giovanissimi accusati di aver aggredito e picchiato a Roccagorga un 18enne. L'aggressione era avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio. I tre devono rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti. Quella sera il 18enne sarebbe stato attirato in un luogo isolato del paese e poi picchiato selvaggiamento e ferito con un'arma da taglio per poi essere abbandonato in un altro luogo (qui l'articolo completo).

- Rapina violenta alla stazione di Minturno. Un uomo è stato aggredito e rapinato appena sceso da un treno proveniente da Roma. I malviventi sono riusciti a portare via due anelli, una carta di credito e dei documenti personali che la vittima aveva in una orsa a tracolla. I carabinieri, accolta la segnalazione e la descrizione del rapinatori, hanno individuato poco dopo i responsabili. Uno di loro è stato arrestato, i due complici, un uomo e una donna, sono stati invece denunciati.

- Era nel suo passeggino e sorrideva ignaro di tutto Lucas - così è stato chiamato dai sanitari - nel momento in cui è stato notato da un’infermiera mentre era solo all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia, dove era stato abbandonato pochi minuti prima da una donna. Sta facendo il giro del Paese la storia del bambino di pochi mesi lasciato all'ospedale nella serata di venerdì. Al vaglio ci sono decine e decine di immagini delle telecamere di videosorveglianza; non solo quelle dell’ospedale ma anche quelle delle strade limitrofe. Intanto Lucas è stato affidato a una casa famiglia. Ma di lui nei primissimi istanti si è preso cura il personale dell’ospedale, a partire dagli infermieri che lo hanno prima di tutto soccorso (qui la storia).

- Restituiti ufficialmente all'Ater due appartamenti occupati abusivamente e già oggetto di un sequestro preventivo disposto dalla procura. I due alloggi di edilizia residenziale pubblica si trovano in viale Nervi, a Latina, e possono essere ora destinati a famiglie bisognose inserite nella graduatoria comunale.