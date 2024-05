Le notizie più importanti di oggi 29 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio, attraverso le notizie e i fatti principali accaduti a Latina e nel resto della provincia.

- In primo piano le condanne ridotte nel nuovo processo di appello per l'omicidio di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna morta all'interno di un edificio abbandonato nel quartiere San Lorenzo, a Roma, il 19 ottobre del 2018. I giudici della Corte di assise d’Appello di Roma hanno ridimensionato le pene a carico di tre dei quattro imputati sui quali sono stati chiamati a pronunciarsi nuovamente. Le accuse sono, a vario titolo, omicidio, violenza sessuale aggravata e spaccio.

- A Latina si insedia il nuovo questore Fausto Vinci, in arrivo dalla questura di Viterbo. Oggi la cerimonia ufficiale, il saluto al prefetto e il primo incontro con la stampa: "Non faccio promesse - ha esordito - Mi impegnerò come nelle altre sedi in cui ho lavorato. Ho ereditato una squadra forte, lavoreremo insieme". Attenzione puntata sulla criminalità organizzata ma senza perdere di vista il "quotidiano", il controllo del territorio e il contrasto ai reati comuni (il video).

- Circonvenzione di incapace è il reato di cui dovrà rispondere una 58enne italiana accusata di aver cercato di impossessarsi di 60mila euro appartenenti a una donna anziana affetta da demenza della quale si occupava come badante. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, ha accolto la richiesta del pubblico ministero e rinviato a giudizio la donna.

- Ancora una notizia di cronaca, che arriva questa volta da Gaeta con un maxi furto da 20mila euro all’interno di una officina meccanica navale. Il bottino è di 20mila euro e sul colpo sono in corso le indagini dei carabinieri che in 48 ore sono riusciti a risalire al presunto autore. Si tratta di un uomo di 42 anni che sono pochi giorni fa era già stato denunciato per minaccia a mano armata.

- A Latina si infiammano le opposizioni dopo la decisione dell'amministrazione comunale di affidare alla gestione esclusiva dell'università la Sapienza i due immobili dell'ex Banca d'Italia e del garage Ruspi ristrutturato. Nel dibattito intervengono i consiglieri Valeria Campagna (Pd), Dario Bellini (Lbc) e Maria Grazia Ciolfi (M5S): "Due immobili storici sottratti all'uso collettivo. Si abdica di fronte alla possibilità di gestire la cosa pubblica".

- Ancora una sorveglianza speciale scattata a Latina. I carabinieri hanno notificato il decreto del tribunale di Roma al 38enne pontino Manuel Agresti, condannato nell'operazione Scarface e coinvolto anche nell'altra inchiesta sui clan, Puro Sangue Ciarelli.

- Sul litorale pontino sventolano otto bandiere verdi. Il vessillo assegnato alle località costiere con più spiagge attrezzate e a "misura di bambino", con servizi, mare pulito, acqua bassa, assistenza. In tutto il Lazio confermate complessivamente 10 località.