Le notizie più importanti di oggi 3 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme questa giornata, mercoledì 3 gennaio 2024, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la provincia.

- "Sono stato in carcere e conosco persone. Vi faccio ammazzare, vi brucio tutti". Sono le pesanti minacce di morte rivolte da un 58enne di Terracina a moglie e figli, che gli sono costate un nuovo provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare con divieto di avvicinamento alle vittime. L'uomo aveva appena finito di scontare una condanna (qui la notizia completa).

- Una tragedia avvenuta ai Castelli Romani. Un 33enne di Latina è stato trovato senza vita sotto al ponte monumentale di Ariccia. L'uomo si era allontanato da casa da alcuni giorni e nella notte tra il 1 e il 2 gennaio si è lanciato dal ponte che si trova nel comune in provincia di Roma. Ignote le ragioni del gesto.

- Il primo nato del nuovo anno al Goretti di Latina è arrivato questa volta il 2 gennaio. Si chiama Giovanni e pesa 3 chili. Per l'ospedale di Latina il 2023 si chiude a quota 1.083 nascite, un dato che il primario di Pediatria e Neonatologia, Riccardo Lubrano, conferma essere in linea con quello degli anni passati, nonostante il fenomeno della denatalità che ormai riguarda tutto il Paese.

- Cani, in particolare pitbull, trovati feriti e pieni di cicatrici, con ogni probabilità utilizzati per combattimenti clandestini. Gli animali sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Aprilia, che hanno denunciato i due proprietari. La segnalazione è partita da Lndc Animal Protection, che ora annuncia l'intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento.

- Altre due denunce per furti seriali nei supermercati. La curiosa storia arriva da Cisterna, dove gli agenti della polizia locale hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni e una donna di 28. Fermati in auto, sono stati trovati in possesso di decine di scatole di tonno e una grande quantità di cioccolata e calze della befana confezionate. Hanno colpito in due supermercati di Cisterna e in uno di Latina. E non si tratta della prima volta.