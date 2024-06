Le notizie più importanti di oggi 3 giugno 2024 a Latina e in provincia

Qui il riepilogo della giornata di oggi, lunedì 3 giugno, attraverso le notizie più importanti, i principali fatti e le storie che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Tragedia sulle strade pontine. Muore a Cisterna un centauro di 53 anni, vittima di un incidente stradale con un'auto.Il sinistro intorno alle 13 di oggi in via Valloncello. La dinamica ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale.

- Si alza nuovamente il livello dell’attenzione sul tema della sicurezza dopo il fine settimana a Latina: sabato sera nella zona dei pub un giovane di 16 anni è stato aggredito e ferito al volto con una bottigliata e poche ore dopo un 27enne è stato vittima di un agguato a colpi di pistola nell’androne di casa in viale Nervi. “Episodi gravissimi”, ha commentato la sindaca Celentano che ha annunciato per domani una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza.

- Lutto nella polizia di Stato. Muore a Taranto Michele Viola, ex capo della Digos di Latina dal 2007 al 2012. Attualmente era capo di gabinetto della questura di Taranto. Il dirigente ha perso la vita a 52 anni mentre percorreva in bicicletta la statale 172 che collega Taranto a Martina Franca.

- Incidente sulla Pontina questa mattina all’alba nel territorio di Sabaudia. L’auto condotta da un uomo di 44 anni ha improvvisamente sbandato andano a finire contro una rotatoria prima e impattando poi su alcuni pali della luce. Ferito il conducente è stato portato in ospedale. Sulla dinamica sono al lavoro i carabinieri.

- Sono in corso le indagini sempre dei carabinieri su due auto incendiate nella notte a Itri. Una delle due, di proprietà di una donna, era stata rubata solo qualche ora prima;a bbandonata dai malviventi è stata poi data alle fiamme. Solo poco dopo un secondo rogo che ha interessato la vettura di un residente parcheggiata poco lontano dalla sua abitazione. In entrambi i casi si fa largo la pista del dolo.

- Sfruttamento, paghe al ribasso, contratti non rispettati: a raccontare la sua storia è Andrea - nome di fantasia - che ha 60 anni e da 21, da giugno a settembre, svolge l'attività di assistente bagnante sulle spiagge che vanno da Terracina a Sperlonga. Una situazione che già in passato è stata denunciata dal sindacato Uiltucs che porta avanti la sua vertenza e che è finita in un report realizzato da Adnkronos/ Labitalia (qui tutti i particolari).